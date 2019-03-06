Саммельвуо: волейболисты «Кузбасса» потеряли концентрацию, в Турции было сложно

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал вылет команды из Кубка ЕКВ. Ранее кемеровский клуб в ответном полуфинальном матче проиграл «Галатасараю» в «золотом» сете со счётом 10:15.

«Для нас это очень большой опыт. Уже не первый раз, что мы легко выигрываем первую партию, а потом теряем концентрацию. Я думаю, что сегодня просто потеряли концентрацию, тратили много энергии и эмоций на негативные вещи. Мы знали, что в Турции будет сложно играть. Не нужно искать виноватых, нужно смотреть, что мы сами сделали», — приводит слова Саммельвуо официальный сайт «Кузбасса».

В первой встрече «Кузбасс» на своей площадке нанёс поражение «Галатасараю» со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 25:18, 25:15).