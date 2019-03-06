Соперником «Галатасарая» в финале Кубка ЕКВ будет «Трентино»

Итальянский «Трентино» вышел в финал мужского Кубка ЕКВ. В первой встрече, которая состоялась 26 февраля, «Трентино» на выезде в трёх партиях обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 26:24). В ответной игре, которая прошла в Италии вчера, 5 марта, хозяева оказались сильнее в четырёх сетах — 3:1 (25:19, 25:19, 17:25, 25:17).



Кубок ЕКВ. Мужчины. Полуфинал. Ответный матч

«Трентино» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция) — 3:1 (25:19, 25:19, 17:25, 25:17)

Первый матч: 3:0 (25:17, 25:19, 26:24).

В финале «Трентино» сыграет с турецким «Галатасараем», который накануне в «золотом» сете победил кемеровский «Кузбасс».

Действующим обладателем Кубка ЕКВ является белгородское «Белогорье». В финале минувшего розыгрыша российская команда одержала две победы над клубом «Зираат Банкасы» (Анкара, Турция) — 3:0 и 3:2.