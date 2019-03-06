Тренер «Галатасарая»: я сказал игрокам, что мы будем творить историю

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Недим Ёзбей прокомментировал победу в ответном полуфинальном матче Кубка ЕКВ с кемеровским «Кузбассом». Стамбульский коллектив выиграл со счётом 3:1 (18:25, 25:19, 25:21, 25:17), а затем оказался сильнее в «золотом» сете — 15:10.

«Перед игрой я сказал волейболистам „Галатасарая“, что мы будем творить историю. Я так счастлив. За 41 год у меня было так много побед, но впервые мы дошли до финала Кубка ЕКВ. Финал есть финал. С такой верой в свои силы для нас нет ничего невозможного», — цитирует Ёзбея официальный сайт клуба.

В финале «Галатасарай» сыграет с итальянским «Трентино». Действующим обладателем Кубка ЕКВ является белгородское «Белогорье». В финале минувшего розыгрыша российская команда одержала две победы над клубом «Зираат Банкасы» (Анкара, Турция) — 3:0 и 3:2.