Игрок «Галатасарая» посвятил победу над «Кузбассом» женщинам

Волейболист турецкого «Галатасарая» Сельджук Кескин прокомментировал победу в ответном полуфинальном матче Кубка ЕКВ с кемеровским «Кузбассом». Стамбульский коллектив выиграл со счётом 3:1 (18:25, 25:19, 25:21, 25:17), а затем оказался сильнее в «золотом» сете — 15:10.

«Мы невероятно рады, но это не конец. Впереди финал. Наши прекрасные болельщики и президент клуба заслуживают кубок. Надеюсь, мы сможем его завоевать. Сегодня день рождения моей мамы. Я поздравляю её и мою жену этой победой. Впереди Международный женский день, так что наш успех посвящается женщинам», — приводит слова Кескина официальный сайт клуба.

В финале «Галатасарай» сыграет с итальянским «Трентино». Действующим обладателем Кубка ЕКВ является белгородское «Белогорье». В финале минувшего розыгрыша российская команда одержала две победы над клубом «Зираат Банкасы» (Анкара, Турция) — 3:0 и 3:2.