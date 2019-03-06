Айвазоглу: «Галатасарай» победил одну из лучших команд российской Суперлиги

Волейболист турецкого «Галатасарая» Джан Айвазоглу прокомментировал победу в ответном полуфинальном матче Кубка ЕКВ с кемеровским «Кузбассом». Стамбульский коллектив выиграл со счётом 3:1 (18:25, 25:19, 25:21, 25:17), а затем оказался сильнее в «золотом» сете — 15:10.

«Моим единственным желанием было сыграть в финале в форме „Галатсарая“. Победу одержала вся команда. Просто поразительно, как нам удалось выиграть 3:1, проиграв первый сет. Мы победили одну из лучших команд российской Суперлиги», — приводит слова Айвазоглу официальный сайт клуба.



В финале «Галатасарай» сыграет с итальянским «Трентино». Действующим обладателем Кубка ЕКВ является белгородское «Белогорье». В финале минувшего розыгрыша российская команда одержала две победы над клубом «Зираат Банкасы» (Анкара, Турция) — 3:0 и 3:2.

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