Ответный матч с «Пуатье» станет для «Белогорья» 200-м в еврокубках

Ответный полуфинальный матч Кубка вызова с французским «Пуатье» станет для белгородского «Белогорья» 200-м в еврокубках, сообщает официальный сайт клуба. Встреча состоится во Франции сегодня, 6 марта.

В первой игре, которая состоялась в Белгороде 27 февраля, подопечные Слободана Ковача одержали победу со счётом 3:0 (25:11, 25:23, 25:17).

«Белогорье» в еврокубках одержало 146 побед и потерпело 53 поражения, соотношение партий — 494:230. 90 матчей «львы» выиграли со счётом 3:0, 38 — 3:1, ещё в 18 матчах «Белогорье» победило в пяти сетах. 15 раз команда проиграла 0:3, 18 — 1:3, 19 — 2:3.

Победителем минувшего розыгрыша Кубка вызова стала итальянская «Равенна».

В российской Суперлиге белгородский клуб после 23 туров занимает пятое место в таблице.