Волейболистки казанского «Динамо» определили сильнейшую в конкурсе подач

Волейболистки казанского «Динамо» Татьяна Кадочкина, Анна Котикова и Татьяна Симанихина приняли участие в конкурсе подач. Спортсмены определяли сильнейшую по сумме результатов в челленджах.

Видео доступно в аккаунте казанского «Динамо» в YouTube.

Казанское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице российской Суперлиги. В 19 матчах подопечные Ришата Гилязутдинова одержали 16 побед и набрали 46 очков. 9 марта в рамках 20-го тура «Динамо» на своей площадке сыграет с санкт-петербургской «Ленинградкой».

На минувшей неделе коллектив из столицы Татарстана выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов по итогам группового этапа. «Динамо» стало вторым в группе. В плей-офф из квартета B вышел турецкий «Экзачибаши».