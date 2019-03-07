Радивоевич: «Спарта» хочет в Суперлигу, но нужно будет решить финансовый вопрос

Главный тренер нижегородской «Спарты» Слободан Радивоевич поделился впечатлениями от работы с женским коллективом и рассказал о задаче пробиться в Суперлигу. В турнирной таблице Высшей лиги «А» команда занимает второе место.

«Я никогда не пробовал быть тренером у мужчин. Для меня мужской и женский волейбол – это два абсолютно разных вида спорта. С парнями легче. Те тренеры, которые работали и тут и там, говорят это в один голос. Мне же не с чем сравнивать, потому что я как начал с женщинами, так и продолжаю. Но могу сказать, что с девушками всегда тяжело, и нет разницы, в России это или в Сербии. Как говорится, у каждого мужика есть одна жена дома, а у нас их – 15, и к каждой нужно найти свой подход. В девушках больше индивидуального, с каждой нужно общаться по-своему и выдвигать разные требования. Но, с другой стороны, это же намного интереснее.

Хочется ли в Суперлигу? Ну конечно, и мне и девушкам. Но посмотрим, если выиграем Высшую лигу «А», то нужно будет соревноваться с последней командой из Суперлиги до третьей выигранной игры, а это уже совсем другой уровень. Но мы способны с этим справиться. Однако, кроме того что мы способны, нужно будет решить финансовый вопрос. Потому что Суперлига предполагает совершенно другие вложения в команду. Разница заметна. Когда меня спрашивают о Суперлиге, я всегда говорю, что в Нижнем Новгороде уже есть хорошая баскетбольная и хоккейная команды. Но может появиться ещё и великолепный женский коллектив, который будет привлекать много зрителей", — цитируют тренера «Патриоты Нижнего».