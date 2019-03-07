Стала известна дата проведения Кубка мира – 2019 по волейболу

Стали известны сроки проведения мужского Кубка мира по волейболу. Соревнования пройдут в период с 1 по 15 октября в Японии.



В турнире примут участие 12 сборных: Япония (в качестве хозяина соревнований), действующий чемпион мира Польша, а также по две лучшие команды каждой континентальной конфедерации волейбола согласно мировому рейтингу. Сборная России имеет третий рейтинг среди европейских сборных после Италии и Польши и попала на турнир в Японию благодаря чемпионскому титулу поляков.



Стоит отметить, что победитель определится по итогам кругового турнира – каждая из команд проведёт по 11 матчей на протяжении 14 игровых дней. Напомним, действующим чемпионом соревнований является сборная США.