Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Галкина: думаю, домашнее поражение от нас в краснодарском «Динамо» помнят

Галкина: думаю, домашнее поражение от нас в краснодарском «Динамо» помнят
Волейбол / Суперлига женщины

Либеро калининградского «Локомотива» Алла Галкина прокомментировала победу в матче 19-го тура российской Суперлиги с челябинским «Динамо-Метар» со счётом 3:0 (25:15, 25:22, 25:22).

«Выезд прошёл успешно, а сама игра не забрала много сил. Это тоже неплохо. Возможно, сказалось то, что мы без больших проблем выиграли первую партию. И чуть сбавили обороты. Так бывает в играх с соперниками, которые находятся внизу турнирной таблицы. Тем не менее мы держали всё под контролем. И когда было надо – прибавили, и всё решили в свою пользу.

Работы хватало. Хозяева и в защите неплохо действовали, и атаки у них проходили хорошие. Я всеми силами старалась помочь команде», — цитирует Галкину официальный сайт клуба.

Алла также поделилась ожиданиями от матча с краснодарским «Динамо», который состоится 10 марта.

«Не стоит ждать простой игры. Я видела пару матчей этой команды. «Динамо» производит солидное впечатление, и если были какие-то проблемы, то сейчас всё наладилось. Я думаю, и домашнее поражение от нас они помнят. И настраиваются на новый матч очень серьёзно. И нам надо с первых же розыгрышей быть внимательными и сосредоточенными.

Сильные стороны «Динамо»? Хороший первый темп. Но выделять кого-то отдельно не стоит — краснодарцы сильны, в первую очередь, командной игрой», — сказала Галкина.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает первое место, «Динамо» — пятое.

Подскальная: думаю, матч с краснодарским «Динамо» получится зрелищным и шумным
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент