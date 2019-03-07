Галкина: думаю, домашнее поражение от нас в краснодарском «Динамо» помнят

Либеро калининградского «Локомотива» Алла Галкина прокомментировала победу в матче 19-го тура российской Суперлиги с челябинским «Динамо-Метар» со счётом 3:0 (25:15, 25:22, 25:22).

«Выезд прошёл успешно, а сама игра не забрала много сил. Это тоже неплохо. Возможно, сказалось то, что мы без больших проблем выиграли первую партию. И чуть сбавили обороты. Так бывает в играх с соперниками, которые находятся внизу турнирной таблицы. Тем не менее мы держали всё под контролем. И когда было надо – прибавили, и всё решили в свою пользу.



Работы хватало. Хозяева и в защите неплохо действовали, и атаки у них проходили хорошие. Я всеми силами старалась помочь команде», — цитирует Галкину официальный сайт клуба.

Алла также поделилась ожиданиями от матча с краснодарским «Динамо», который состоится 10 марта.



«Не стоит ждать простой игры. Я видела пару матчей этой команды. «Динамо» производит солидное впечатление, и если были какие-то проблемы, то сейчас всё наладилось. Я думаю, и домашнее поражение от нас они помнят. И настраиваются на новый матч очень серьёзно. И нам надо с первых же розыгрышей быть внимательными и сосредоточенными.



Сильные стороны «Динамо»? Хороший первый темп. Но выделять кого-то отдельно не стоит — краснодарцы сильны, в первую очередь, командной игрой», — сказала Галкина.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает первое место, «Динамо» — пятое.