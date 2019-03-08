Мыськив и Самодай вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура в Сиднее

В Сиднее (Австралия) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «3 звезды». На этих соревнованиях стартовали три российские пары. Максим Абрамов и Роман Аркаев не смогли преодолеть квалификацию. Дуэты Тарас Мыськив/Валерий Самодай и Руслан Быканов/Максим Худяков вышли в плей-офф.

В стартовом раунде плей-офф Быканов и Худяков обыграли канадцев Аарона Нусбаума и Майкла Плантингу со счётом 2:1 (23:21, 18:21, 15:6). Их следующими соперниками будут представители Италии Энрико Росси и Адриан Игнасио Карамбула.

Мыськив и Самодай вышли в четвертьфинал, победив бразильцев Джорджа и Тьяго со счётом 2:0 (21:17, 21:17).

Этап Мирового тура в Сиднее завершится 10 марта. В женских соревнованиях российские спортсмены не представлены.