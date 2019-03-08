Шишкин: сын уже раз 50 спрашивал: «Как вы могли проиграть „Зениту“?»

Либеро «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Владимир Шишкин признался, что до сих пор переживает по поводу двух поражений от казанского «Зенита» в нынешнем розыгрыше Суперлиги. В первом круге «Динамо-ЛО» проиграло со счётом 2:3 (27:29, 22:25, 25:23, 25:15, 11:15), а во втором — 2:3 (18:25, 25:20, 27:25, 26:28, 8:15).

«Вот смотришь сейчас, как «Зенит» обыгрывает одного соперника за другим, и думаешь: а ведь мы могли оба раза их победить. Особенно во втором матче… Понимаешь, насколько мы были близки. У меня такого раньше ни разу не было, чтобы мы проиграли со счёта 17:9. Вот честно, надолго запомню, если не навсегда. Сын мой, Петя, спрашивал уже раз 50: «Пап, ну как? Как вы могли проиграть?» «Сыночек, смотри по телевизору, смотри, как мы это сделали. Не спрашивай у папы!» До сих пор не понимаю. Обидное поражение», — цитирует Шишкина официальный сайт клуба.

В турнирной таблице Суперлиги «Динамо-ЛО» занимает 12-е место.