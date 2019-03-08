«Уралочка-НТМК» победила «Сахалин» в ЧР, «Динамо» (Москва) вышло в лидеры

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) в трёх партиях обыграла «Сахалин» (Южно-Сахалинск) в матче 20-го тура российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:11, 25:7, 28:26). Для подопечных Николая Карполя это 14-я победа в чемпионате, команда Дениса Матвеева потерпела 13-е поражение.

Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 20-й тур

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:0 (25:11, 25:7, 28:26).



В турнирной таблице «Уралочка-НТМК» занимает четвёртое место, «Сахалин» — восьмое.

16 марта в рамках 21-го тура команда из Свердловской области сыграет с санкт-петербургской «Ленинградкой», а «Сахалин» встретится с красноярским «Енисеем»

Накануне в перенесённом матче 12-го тура «Минчанка» на своей площадке проиграла московскому «Динамо» со счётом 0:3 (17:25, 24:26, 17:25). Подопечные Александра Сукомела возглавили турнирную таблицу, «Минчанка» — 10-я.

