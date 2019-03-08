Гончаров: московское «Динамо» атаковало туда, где у нас всё было слабо

Главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров и либеро команды Алёна Федоринчик прокомментировали поражение в перенесённом матче 12-го тура Суперлиги с московским «Динамо» со счётом 0:3 (17:25, 24:26, 17:25).



«Я доволен, что моя команда была с боевым духом. Мало чем уступала команде с мировым именем. Но их мощь в нападении Гончаровой и связкой мирового уровня Огненович сделала своё дело. Они направляли свои атаки туда, где у нас всё было слабо. Я доволен, что девчонки выполнили на 80% тактику и неплохо отыграли в защитных вариантах. Естественно, не хватило концентрации, эта проблема преследует нас каждый раз в концовке партии – мы можем вести с хорошим счётом и в итоге проиграть партию. Это меня всё так же беспокоит. Но я доволен игрой, а главное – что довольны зрители. А результат… Пока он у нас не получается. Мы обязательно на каком-то этапе соберём пресс-конференцию и расскажем о нашем пути по чемпионату: какие ошибки были сделаны, как можно их исправить и итогах, с которыми мы подходим к его завершению», — цитирует Гончарова официальный сайт клуба.

«Это была хорошая игра. Мы показали достойное сопротивление. У нас была очень хорошая защита, мы были активны в нападении, выбили их в какой-то момент и подачей. Конечно, справиться с мощью московского «Динамо» нам сложно. Но мы делали всё возможное. Спасибо болельщикам, которые нашли возможность и пришли поддержать нас в такой день, мы старались порадовать их интересной игрой», — сказала Федорончик.



«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице, «Минчанка» — 10-я.