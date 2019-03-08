М. Карполь: в составе «Уралочки-НТМК» все сегодня молодцы

Старший тренер «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) Михаил Карполь и волейболистка команды Татьяна Романова прокомментировали победу в матче 20-го тура российской Суперлиги с «Сахалином» (Южно-Сахалинск) со счётом 3:0 (25:11, 25:7, 28:26).

«Есть такая тенденция в спорте, когда две партии проходят легко, девочки расслабляются, теряют внимание. Мы их предупреждали, что такое может быть. Это и произошло. Хорошо, что всё-таки сумели собраться в конце партии и перевести игру в свою сторону. Я считаю, что вся команда добавляет хорошо в защите, все прогрессируют. Выделять кого-то одного я бы не стал. Все сегодня молодцы», — цитирует Карполя официальный сайт клуба.



«Девчонки боролись, мы ожидали от соперников такой игры. Всё в порядке, обычный тур. Сейчас нам нужно остаться на четвёртом месте и выиграть все оставшиеся игры», — сказала Романова.

В турнирной таблице «Уралочка-НТМК» занимает четвёртое место, «Сахалин» — восьмое.