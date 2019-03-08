Матвеев: первые два сета провалили. Может, праздничное настроение повлияло

Главный тренер «Сахалина» (Южно-Сахалинск) Денис Матвеев прокомментировал поражение в матче 20-го тура российской Суперлиги с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) со счётом 0:3 (11:25, 7:25, 26:28).

«Получилась только третья партия, когда девочки воспряли духом. Первые две партии были провальными. Будем разбираться в раздевалке, почему так происходит. Может быть, праздничное настроение повлияло. Может быть, это «Уралочка» сыграла в такой волейбол и катком прокатилась по нашей команде. Нужно отдать должное мастерству «Уралочки». Это команда—участник Лиги чемпионов, призёр чемпионата России. Клуб с достойным именем и легендарным тренером», — приводит слова Матвеева официальный сайт «Уралочки-НТМК».

В турнирной таблице «Уралочка-НТМК» занимает четвёртое место, «Сахалин» — восьмое.

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