Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — Рубин. Российская Премьер-лига. 19 тур
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

«Локомотив» легко переиграл «Урал» в матче мужской волейбольной Суперлиги

«Локомотив» легко переиграл «Урал» в матче мужской волейбольной Суперлиги
Волейбол / Суперлига мужчины

24-й тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги открыл матч «Локомотива» с «Уфой». Клуб из Новосибирска на своей площадке переиграл соперника со счётом 3:0 (25:22, 25:14, 25:16).

«Железнодорожники» одержали 16 победу в чемпионате (48) и поднялись на пятое место в турнирной таблице. Уфимский коллектив (25) — на девятом месте.

В следующем, 25-м туре «Урал» 16 марта в гостях сыграет с московским «Динамо», а «Локомотив» — с «Белогорьем» (Белгород).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
24-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) – «Урал» (Уфа) — 3:0 (25:22, 25:14, 25:16).

Предварительный этап соревнований завершится 23 марта. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».

Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент