«Локомотив» легко переиграл «Урал» в матче мужской волейбольной Суперлиги

24-й тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги открыл матч «Локомотива» с «Уфой». Клуб из Новосибирска на своей площадке переиграл соперника со счётом 3:0 (25:22, 25:14, 25:16).
«Железнодорожники» одержали 16 победу в чемпионате (48) и поднялись на пятое место в турнирной таблице. Уфимский коллектив (25) — на девятом месте.
В следующем, 25-м туре «Урал» 16 марта в гостях сыграет с московским «Динамо», а «Локомотив» — с «Белогорьем» (Белгород).
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
24-й тур
«Локомотив» (Новосибирск) – «Урал» (Уфа) — 3:0 (25:22, 25:14, 25:16).
Предварительный этап соревнований завершится 23 марта. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».