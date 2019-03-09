Казанское «Динамо» взяло верх над «Ленинградкой» в волейбольной Суперлиге

Волейболистки казанского «Динамо» одержали 17-ю победу в чемпионате России среди женских команд Суперлиги. В матче 20-го тура соревнований казанское «Динамо» на своей площадке в трёх партиях обыграло «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:16, 25:20).

«Динамо» с 17 победами в 20 матчах уверенно занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги. «Ленинградка», потерпевшая 14-е поражение, — девятая.

В матчах 21-го тура соревнований 16 марта казанское «Динамо» на выезде сыграет с командой «Динамо-Метар» из Челябинска, а «Ленинградка» на своей площадке примет «Уралочку-НТМК».

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20-й тур

«Динамо» (Казань) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:20, 25:16, 25:20).