«Динамо» взяло реванш у «Ярославича», в битве «Зенитов» выиграла Казань

Завершились два матча 24-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Московское «Динамо» на своей площадке с трудом взяло реванш у «Ярославича» за поражение в первом круге (2:3). На сей раз победу в пяти партиях одержали бело-голубые — 3:2 (25:22, 13:25, 25:18, 23:25, 15:13).

В противостоянии двух «Зенитов» в Санкт-Петербурге волевую победу в четырёх партиях одержала казанская команда — 3:1 (19:25, 25:22, 25:20, 25:21).

Казанский «Зенит» с 23 победами в 24 матчах уверенно лидирует в турнирной таблице Суперлиги. Питерская команда, потерпевшая шестое поражение, сохранила третье место, но опережает «Факел» всего на одно очко. Московское «Динамо» уже точно завершит предварительный этап на седьмом месте.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

24-й тур

«Динамо» (Москва) — «Ярославич» (Ярославль) — 3:2 (25:22, 13:25, 25:18, 23:25, 15:13).

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Зенит» (Казань) — 1:3 (25:19, 22:25, 20:25, 21:25).