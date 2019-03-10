Ноздрин: волейболистов «Ярославича» иногда подводит качество приёма

Главный тренер «Ярославича» Андрей Ноздрин подвёл итоги матча 24-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, в котором ярославский клуб в гостях проиграл на тай-брейке московскому «Динамо» со счётом 2:3 (22:25, 2:13, 18:25, 25:23, 13:15).

«Есть вопросы по первой и третьей партиям, у нас определённые моменты, по которым нужно добавить – качество приёма иногда подводит, так что мячи улетают в аут. Это наши очки, которые мы не можем реализовать на высоком мяче. В некоторых моментах блокирующие очень хорошо разбирались с нашими центральными, и нам очень тяжело становилось играть на двойном-тройном блоке. Если эти вопросы нам удастся решить, то с командами другого уровня у нас будут ещё шансы. Наша задача играть лучше от игры к игре и независимо от того, с кем мы играем», – приводит слова Ноздрина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.