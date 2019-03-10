«Кузбасс» на своей площадке победил «Динамо-ЛО» в чемпионате России по волейболу

В матче 24-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги «Кузбасс» в трёх партиях переиграл «Динамо-ЛО» со счётом 3:0 (25:18, 25:22, 25:18).

Кемеровский клуб одержал 20-ю победу в чемпионате страны (58) и занимает второе место в турнирной таблице. Коллектив из Ленинградской области (20), одержав семь побед, — на 12-м месте.

В следующем, 25-м туре «Кузбасс» 15 марта примет «Нову» (Новокуйбышевск), а «Динамо-ЛО» на следующий день в Ярославле сыграет с «Ярославичем».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

24-й тур



«Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (25:18, 25:22, 25:18)

Предварительный этап соревнований завершится 23 марта. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».