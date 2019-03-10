Грозер: сейчас питерский «Зенит» гораздо лучше сыгран, чем в начале сезона

Игрок санкт-петербургского волейбольного клуба «Зенит» Георг Грозер подвёл итоги матча 24-го тура мужской Суперлиги с казанским «Зенитом». Сине-бело-голубые на своей площадке проиграли сопернику в четырёх партиях со счётом 1:3 (25:19, 22:25, 20:25, 21:25).

«Хочу выказать огромное уважение нашим болельщикам. Атмосфера на матче была невероятная. Очень ценю такие моменты и глубоко благодарен каждому, кто пришёл сегодня на матч. Начали мы хорошо. Но затем у нас стали проявляться определенные недочёты. В любом случае, сейчас мы гораздо сплочённее и сыграннее, чем в начале сезона. И будем сражаться до самого конца», — цитирует Грозера официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Казанский «Зенит», одержав 23 победы в 24 матчах, уверенно лидирует в турнирной таблице Суперлиги.