Московское «Динамо» и «Енисей» выиграли матчи 20-го тура ЧР по волейболу

Завершились три матча открытого чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Подмосковное «Заречье-Одинцово» на выезде в трёх партиях обыграло белорусскую «Минчанку» со счётом 3:0 (25:19, 25:10, 31:29). Красноярский «Енисей» в гостях нанёс поражение саратовскому «Протону» — 3:0 (25:15, 30:28, 25:20). Московское «Динамо» на своей площадке взяло верх над челябинским «Динамо-Метар» — 3:0 (25:20, 25:18, 25:13).

Волейбол. Открытый чемпионат России. Суперлига. Женщины

20-й тур

«Минчанка» (Беларусь) – «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 0:3 (19:25, 10:25, 29:31).

«Протон» (Саратов) – «Енисей» (Красноярск) — 0:3 (15:25, 28:30, 20:25).

«Динамо» (Москва) – «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:20, 25:18, 25:13).