Саммельвуо: в матче с «Динамо-ЛО» хорошо сыграл Кобзарь

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу в домашнем матче 24-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги с «Динамо-ЛО» (3:0).

«Очень важная победа после поражения в Кубке ЕКВ в Турции. Но иногда такие моменты очень нужны, чтобы двигаться вперёд. Мы двигаемся дальше, это спорт, это жизнь. Молодцы сегодня, благодарю всю команду, мы выиграли подачу и приём. Было два сложных момента, где команда отлично действовала, была спокойна. Я думаю, что сегодня очень хорошо сыграл Игорь Кобзарь», — приводит слова Саммельвуо пресс-служба «Кузбасса».

5 марта в ответном полуфинальном матче Кубка ЕКВ «Кузбасс» в гостях в четырёх партиях проиграл турецкому «Галатасараю» со счётом 1:3 (25:18, 19:25, 21:25, 17:25). Судьба путёвки в финал решалась в «золотом» сете, который выиграл «Галатасарай» — 15:10.