Чижов: Крючкова пока ещё встраивается

Старший тренер санкт-петербургской «Ленинградки» Сергей Чижов рассказал об адаптации в команде либеро Светланы Крючковой. В матче 20-го тура российской Суперлиги «Ленинградка» на выезде проиграла казанскому «Динамо» со счётом 0:3 (20:25, 16:25, 20:25).

«Крючкова пока ещё встраивается. Но вдобавок мы ещё не хотим той ситуации, чтобы вторую либеро, Алину Кузнецову, совсем посадить на скамейку. Поэтому они пока пополам делят время на площадке, и я считаю, что это справедливо», — приводит слова Чижова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице «Динамо» занимает третье место, «Ленинградка» — девятое.

Крючкова является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой России.