Стали известны победители Кубка России по волейболу на снегу

В Липецке прошёл первый розыгрыш Кубка России по волейболу на снегу. В мужском и женском турнирах победили московские команды – «Фонд развития пляжного волейбола – Центр Олимпийской подготовки» (ФРПВ-ЦОП) и «Водный стадион – Динамо», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Соревнования прошли в действующем с этого сезона формате «3х3» (разрешён один запасной).



Волейбол на снегу. Кубок России. Липецк. Мужчины

Финал

«ФРПВ-ЦОП-2» (Болгов, Даянов-младший, Крамаренко) — «ФРПВ-ЦОП-1» (Богатов, Ракусов, Кузьмин) – 2:0 (15:13, 15:9).



Женщины. Финал

«Динамо-Водный стадион-1» (Мотрич, Суховерхова, Сальманова, Кожадей) – «Олимпик» (Филина, Ромашова, Гречко, Терентьева) – 2:0 (15:9, 15:11).