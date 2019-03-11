Гончарова: «Вакифбанк» — победитель ЛЧ, он ещё сильнее, чем «Фенербахче»

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел и волейболистка команды Наталия Гончарова прокомментировали победу в матче с челябинским «Динамо-Метар» в 20-м туре Суперлиги со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:13).

13 марта «Динамо» проведёт первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с турецким «Вакифбанком».

«Задача сегодня была одновременно и выиграть, и дать девочкам игровую практику. Ведь впереди матч Лиги чемпионов. Как оценить соперника? „Вакифбанк“ – это и победитель Лиги чемпионов, и лидер турецкого чемпионата, и победитель клубных чемпионатов мира. Загадывать не хочется. Надо выходить на площадку и отдаваться полностью игре!» — цитирует Сукомела официальный сайт ВФВ.

«Мы играли под нагрузкой, было физически тяжело, но мы готовимся к Лиге чемпионов. В итоге все побывали на площадке, все получили игровую практику. «Вакифбанк» – очень серьёзная команда, победитель Лиги чемпионов, я считаю, что они ещё сильнее, чем «Фенербахче». Очень системная команда с опытными игроками и сильным тренером. Против них также нужно играть очень дисциплинированно, собранно, не допускать ошибок», — сказала Гончарова.