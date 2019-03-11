Юрина: в третьем сете матча с московским «Динамо» мы совсем расстроились

Главный тренер челябинского «Динамо-Метар» Елена Юрина прокомментировала поражение в матче 20-го тура российской Суперлиги с московским «Динамо» со счётом 0:3 (20:25, 18:25, 13:25).

«Динамо» — команда экстра-класса. Мы постарались поддержать уровень этой команды и оказать сопротивление. В первых двух партиях держались, в третьей совсем расстроились, и играть уже было совсем тяжело», — приводит слова Юриной официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице «Динамо» занимает первое место, «Динамо-Метар» — 11-е.

В 21-м туре московское «Динамо» сыграет с одноклубницами из Краснодара. Челябинская команда встретится с казанским «Динамо». Игры состоятся 16 марта. Предварительный этап соревнований завершится 24 марта.