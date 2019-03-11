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Сокольчик: «Минчанка» всё равно будет пробовать попасть в плей-офф

Сокольчик: «Минчанка» всё равно будет пробовать попасть в плей-офф
Волейбол / Суперлига женщины

Нападающая «Минчанки» Екатерина Сокольчик прокомментировала поражение в матче 20-го тура женской Суперлиги с «Заречьем-Одинцово» со счётом 0:3 (19:25, 10:25, 29:31).

«В первых двух партиях нам не удалось навязать борьбу. Проиграли на эмоциях. Было много игр, последняя игра с «Динамо» была очень эмоциональной, возможно, не успели восстановиться. Это ни в коей мере нас не оправдывает. В третьей партии удалось собраться и навязать игру, провели хороший отрезок, но не хватило совсем чуть-чуть. Мы будем восстанавливаться, останавливаться никто не намерен, мы всё равно будем пробовать попасть в плей-офф. Шанс ещё есть, пусть небольшой, но мы будем за него цепляться», — цитирует Сокольчик официальный сайт белорусского клуба.

В турнирной таблице «Заречье-Одинцово» занимает седьмое место, «Минчанка» — 10-е.

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