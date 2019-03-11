Воронкова стала самым результативным игроком 20-го тура Суперлиги

Доигровщица калининградского «Локомотива» Ирина Воронкова стала самым результативным игроком 20-го тура российской Суперлиги, набрав 23 очка в матче с краснодарским «Динамо», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Подопечные Андрея Воронкова одержали победу со счётом 3:1 (23:25, 25:14, 25:17, 25:17).



Лучшей на блоке стала волейболистка красноярского «Енисея» Ирина Межоннова — 7 очков в игре с «Протоном-Саратов».



Лучше всех на подаче действовали два игрока — Алина Подскальная («Протон-Саратов») и Татьяна Романова («Уралочка-НТМК»). Они выполнили по 4 эйса.



Матчи 21-го тура российской Суперлиги пройдут 16 марта. Предварительный этап соревнований завершится 24 марта. Действующим чемпионом России является московское «Динамо».

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