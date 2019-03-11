Горбатков: с «Зенитом-Казань» играть просто, тяжелее всего — с равным соперником

Главный тренер новокуйбышевской «Новы» Александр Горбатков поделился впечатлениями от победы в матче 24-го тура российской Суперлиги с нижневартовской «Югрой-Самотлор» со счётом 3:0 (25:20, 25:17, 25:17).



«На сегодняшний момент самые тяжёлые матчи получаются с равным по силам соперником. Играть с таким соперником, как «Зенит-Казань», когда ничего не давит, просто. Здесь, когда надо выигрывать, и мы к этому уже пришли, была поставлена задача именно победить. Мы уже потренировались на других командах и теперь ставим задачи победить. Парни молодцы, сыграли собранно. С утра была поставлена цель – не расхолаживаться, а только вечером, после выигрыша, расслабиться», — приводит слова Горбаткова официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Нова» занимает 10-е место, «Югра-Самотлор» — 13-е.