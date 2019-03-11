Пясковский: «Нова» на нас настроилась, серьёзную подачу выполняла

Главный тренер нижневартовской «Югры-Самотлор» Валерий Пясковский прокомментировал поражение в матче 24-го тура российской Суперлиги с новокуйбышевской «Новой» со счётом 0:3 (20:25, 17:25, 17:25).



«Команда «Нова» настроилась на нас. Очень хорошую, серьёзную подачу подали – мы с ней не справились. Поэтому они отодвинули нас от сетки, и мы на выбитых мячах плохо сработали. Считаю, «Нове» помогли родные стены показать хороший волейбол — и блок, и красивые мячи в защите были. Поздравляю команду соперников – хорошо сыграли», — приводит слова Пясковского официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице «Нова» занимает 10-е место, «Югра-Самотлор» — 13-е. Предварительный этап Суперлиги завершится 23 марта.