Тренер «Динамо-ЛО»: в матче с «Кузбассом» у нас тактически не пошла игра

Старший тренер «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Олег Шатунов и либеро команды Евгений Галатов прокомментировали поражение в матче 24-го тура российской Суперлиги с кемеровским «Кузбассом» со счётом 0:3 (18:25, 22:25, 18:25).



«Со своей стороны надеялись на другую игру, не сложилось, можно так сказать. У нас не пошла игра тактически, в принципе, принимать – принимали, но тактически не получилось», — приводит слова Шатунова официальный сайт ВФВ.



«Во-первых, всегда очень приятно играть в этом зале. По игре, я думаю, что в каждом элементе команда соперника была чуть сильнее, но на данном этапе мы решаем разные задачи. Кемерово на втором месте, там свои задачи. Сегодня играл Ваня Демаков, который до этого не играл, они готовят всех. У нас свои задачи, мы готовимся к плей-ауту, там тоже будет довольно тяжело. Конечно, мы хотели сыграть лучше, мы настраивались», — сказал Галатов.

В турнирной таблице «Кузбасс» занимает второе место, «Динамо-ЛО» — 12-е.