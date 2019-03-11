Старович стал самым результативным игроком 24-го тура Суперлиги

Сербский диагональный «Ярославича» (Ярославль) Саша Старович стал самым результативным игроком 24-го тура российской Суперлиги, набрав 20 очков в матче с московским «Динамо», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Столичная команда на своей площадке одержала победу 3:2 (25:22, 13:25, 25:18, 23:25, 15:13).



Лучшим на блоке стали Андрей Ананьев («Факел») и Алексей Плужников («Ярославич»), набравшие по 5 очков в матчах с сургутским «Газпромом-Югра» и московским «Динамо» соответственно.



Лучше всех на подаче действовал волейболист новокуйбышевской «Новы» — Владислав Жлоба. На его счету 4 эйса в игре с нижневартовской «Югрой-Самотлор».



Матчи 25-го тура российской Суперлиги пройдут 15-17 марта. Предварительный этап соревнований завершится 23 марта.

«Динамо» взяло реванш у «Ярославича», в битве «Зенитов» выиграла Казань