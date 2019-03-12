Новосибирский «Локомотив-ЦИВС» стал победителем мужской Молодёжной лиги

В Новосибирске завершился второй круг финального турнира мужской Молодёжной лиги для команд, претендовавших на места с первого по шестое. Чемпионами стали волейболисты «Локомотива-ЦИВС» (Новосибирск). Серебро взял «Факел-2» (Новый Уренгой), бронзу – «Беркуты Урала» (Уфа)



Самым ценным игроком Молодёжной лиги был признан Максим Сапожков («Локомотив-ЦИВС»), сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.



Символическая сборная

Связующий – Андрей Ушков («Факел-2»).

Диагональный – Максим Сапожков («Локомотив-ЦИВС»).

Доигровщики – Илья Казаченков («Локомотив-ЦИВС»), Роман Планкин («Беркуты Урала»).

Блокирующие – Дмитрий Лызик («Локомотив-ЦИВС»), Виталий Дикарев («Факел-2»).

Либеро – Егор Касаткин («Факел-2»).



Новосибирский «Локомотив-ЦИВС» второй год подряд стал чемпионом Молодёжной лиги.