В Новосибирске завершился второй круг финального турнира мужской Молодёжной лиги для команд, претендовавших на места с первого по шестое. Чемпионами стали волейболисты «Локомотива-ЦИВС» (Новосибирск). Серебро взял «Факел-2» (Новый Уренгой), бронзу – «Беркуты Урала» (Уфа)
Самым ценным игроком Молодёжной лиги был признан Максим Сапожков («Локомотив-ЦИВС»), сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.
Символическая сборная
Связующий – Андрей Ушков («Факел-2»).
Диагональный – Максим Сапожков («Локомотив-ЦИВС»).
Доигровщики – Илья Казаченков («Локомотив-ЦИВС»), Роман Планкин («Беркуты Урала»).
Блокирующие – Дмитрий Лызик («Локомотив-ЦИВС»), Виталий Дикарев («Факел-2»).
Либеро – Егор Касаткин («Факел-2»).
Новосибирский «Локомотив-ЦИВС» второй год подряд стал чемпионом Молодёжной лиги.
Новосибирский «Локомотив-ЦИВС» стал победителем мужской Молодёжной лиги