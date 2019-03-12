Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Масс-старт. 30 км
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Новосибирский «Локомотив-ЦИВС» стал победителем мужской Молодёжной лиги

Новосибирский «Локомотив-ЦИВС» стал победителем мужской Молодёжной лиги
Волейбол / Суперлига мужчины

В Новосибирске завершился второй круг финального турнира мужской Молодёжной лиги для команд, претендовавших на места с первого по шестое. Чемпионами стали волейболисты «Локомотива-ЦИВС» (Новосибирск). Серебро взял «Факел-2» (Новый Уренгой), бронзу – «Беркуты Урала» (Уфа)

Самым ценным игроком Молодёжной лиги был признан Максим Сапожков («Локомотив-ЦИВС»), сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Символическая сборная
Связующий – Андрей Ушков («Факел-2»).
Диагональный – Максим Сапожков («Локомотив-ЦИВС»).
Доигровщики – Илья Казаченков («Локомотив-ЦИВС»), Роман Планкин («Беркуты Урала»).
Блокирующие – Дмитрий Лызик («Локомотив-ЦИВС»), Виталий Дикарев («Факел-2»).
Либеро – Егор Касаткин («Факел-2»).

Новосибирский «Локомотив-ЦИВС» второй год подряд стал чемпионом Молодёжной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент