Брянский: в игре с такими звёздами, как Соколов и Хуанторена, нам легко не будет

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский поделился ожиданиями от противостояния с итальянским клубом «Любе Чивитанова» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первая встреча состоится в Москве сегодня, 12 марта.

«Мы с нетерпением ждём интересных игр с одной из лучших команд Европы и даже мира. Думаю, мы увидим захватывающий матч. Мы готовились к игре с „Любе“ 10 дней. Команда находится в хорошей форме и отличном настроении.

Я понимаю, что в игре с такими звёздами, как Цветан Соколов и Османи Хуанторена, нам легко не будет. Но мы постараемся продемонстрировать волейбол высокого качества. Если мы будем поменьше ошибаться, то у нас будут хорошие шансы. Посмотрим. Желаю всем интересных четвертьфиналов", — цитирует Брянского официальный сайт ЕКВ.