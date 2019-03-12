Д'Хюлст: у московского «Динамо» очень хорошая репутация за границей

Волейболист итальянского «Любе Чивитанова» Стейн Д'Хюлст поделился ожиданиями от противостояния с московским «Динамо» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первая игра состоится в Москве сегодня, 12 марта.

«Конечно, я ожидаю непростой игры. Это четвертьфинал, осталось восемь команд, и все они одинаково сильны. Мы стараемся подготовиться как можно лучше, потому что Лига чемпионов очень важна для нас.

Постараемся сделать всё, чтобы победить в предстоящем матче. У московского «Динамо» очень хорошая репутация за границей. Мы рассчитываем, что соперник проведёт отличный матч. Они всегда играют в Лиге чемпионов и добиваются хороших результатов. Здорово, что у нас будет два упорных матча. Я смотрел их игру с «Перуджей», они показали отличный волейбол», — цитирует Д'Хюлста официальный сайт ЕКВ.