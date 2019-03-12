Мусэрский: мне хотелось бы поработать вместе с Саммельвуо

Олимпийский чемпион 2012 года, российский волейболист Дмитрий Мусэрский, выступающий в чемпионате Японии за клуб «Сантори Санбёрдз», прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России финна Туомаса Саммельвуо.

«Вроде бы новость — далеко не новость, уже дал кучу интервью на эту тему — а сообщения приходят и приходят. Поэтому я решил ответить на эти вопросы в отдельном посте.

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Так вот, я не работал с этим тренером. По слухам — очень грамотный специалист. Если судить со стороны, мне нравится та игра, к которой он привёл кемеровский «Кузбасс». И да, мне хотелось бы с ним поработать вместе. Больше мне добавить нечего», — написал Мусэрский в своём «инстаграме».

Ранее пост главного тренера сборной России покинул Сергей Шляпников. Он будет работать над программой долгосрочной подготовки сборной к чемпионату мира 2022 года, который пройдёт в России.

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