Де Джорджи — об игре московского «Динамо»: невероятная защита!

Главный тренер итальянского клуба «Любе Чивитанова» Фердинандо де Джорджи прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с московским «Динамо» со счётом 3:2 (25:10, 23:25, 23:25, 25:18, 15:13).



«Эта игра была очень тяжёлой для нас. Я знаю, что «Динамо» очень хорошая команда. Сегодня они очень хорошо играли в обороне. Невероятная защита! Моя команда совершила много ошибок в атаке. Обычно мы лучше играем в атаке. Это был хороший матч для нас, так как мы победили.

Будет очень сложно подготовиться к следующему матчу с «Динамо», потому что у нас будет очень важная игра в итальянской лиге, когда мы вернёмся домой. После этого будем думать о следующей игре с «Динамо» и готовиться к ней", — приводит слова тренера официальный сайт «Динамо».

Ответная игра состоится в Италии 21 марта.