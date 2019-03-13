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Саммельвуо: важно, чтобы сами игроки очень хотели попасть в сборную России

Саммельвуо: важно, чтобы сами игроки очень хотели попасть в сборную России
Волейбол / Суперлига мужчины

Финский специалист Туомас Саммельвуо прокомментировал назначение на пост главного тренера мужской сборной России. Он также является наставником кемеровского «Кузбасса».

«Я ставлю перед собой цель играть за первые места, ведь я каждый день могу узнавать и делать что-то новое. Могу сказать так: каждый день я живу своей мечтой, честно. И результаты – они будут всегда, они следуют за работой, я так думаю. И сейчас могу сказать по поводу сборной России, что это одна из сильнейших команд мира, и быть главным тренером этой команды, конечно, очень большая ответственность. В первую очередь я учусь, и наша задача – помочь другим быть лучше, это работа всей команды. Помогая другим быть лучше, ты сам можешь получить результат.

Я молодой тренер, не так много времени работаю, но я думаю, что у каждого тренера есть своя дорога, свои мысли, своя философия. Моя философия строится каждый день, и по игре у меня тоже есть своё видение волейбола. В «Кузбассе» у нас отличные игроки, это всегда совместная работа, не всё зависит от тренера – хорошие игроки, отличная атмосфера, огромное желание каждого давать всё от себя, и это не индивидуальный спорт, мне нужны хорошие помощники. Я много внимания уделяю языку тела, что мы говорим, какая атмосфера. Это важно между игроками — доверие, уважение, поддержка. Иногда бывают проблемы, и это нормально. Думаю, секретов ни у кого нет, кто-то видит по-другому, но разница ни в этом.

В первую очередь нашей задачей будет попасть на Олимпиаду. Летом в Санкт-Петербурге будет отборочный тур, 9-11 августа. Четыре команды, одна выходит на Олимпиаду, это будет главная цель для нас. Мы понимаем, что впереди Олимпийские игры, важно будет готовиться, у нас есть план действий. Думаю, что очень важно, чтобы все клубы российской Суперлиги могли гордиться своими игроками, которые выступают за сборную, а сами игроки очень хотели быть в сборной России. И это будет совместная цель у всего российского волейбола, и чтобы цели были совмещены. А мы в сборной будем делать так, чтобы они могли там расти как профессионалы, как команда. Я думаю, что это очень важно. Страна большая, если мы будем думать все в одну сторону – это будет очень важно», — цитирует Саммельвуо официальный сайт «Кузбасса».

Ранее пост главного тренера сборной России покинул Сергей Шляпников. Он будет работать над программой долгосрочной подготовки сборной к чемпионату мира 2022 года, который пройдёт в России.

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