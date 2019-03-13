Строительство арены в Белгороде планируется завершить к лету 2021 года

В июне 2019 года начнётся строительство многофункциональной спортивной арены в Белгороде, сообщает «Мир Белогорья». В феврале премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил пообъектное распределение субсидий, предоставляемых в 2019-2020 годах 12 субъектам Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в строительство объектов спортивной инфраструктуры. В частности, на строительство арены в Белгороде будет выделено 2 млрд рублей.

В новом спортивном комплексе будет проводить домашние матчи волейбольный клуб «Белогорье».

«Мы получили заключение Главгосэкпертизы, мы заключили соглашение с минспортом на выделение денежных средств. Планируется из федерального бюджета выделить 2 млрд рублей, миллиард рублей планируется выделить из областного бюджета, и миллиард рублей – это внебюджетный источник. Всего арена стоит порядка 4 млрд рублей, и на сегодняшний день мы уже запустили процедуру торгов. К концу мая у нас уже будет контракт. И мы в этом году уже выходим на строительную площадку», – сказал заместитель губернатора, начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгений Глаголев.

Ожидается, что строительство будет завершено к лету 2021 года.