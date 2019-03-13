«Ярославич» требуют признать банкротом

Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Ярославской области с требованием признать банкротом волейбольный клуб «Ярославич», сообщает Yarnews. Суд принял заявление и возбудил производство по делу о несостоятельности (банкротстве) клуба.



Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 11 апреля. Волейбольный клуб «Ярославич» в 10-дневный срок со дня получения определения должен представить письменный документально обоснованный отзыв на заявление.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России «Ярославич» занимает последнее, 14-е место. В 24 матчах команда из Ярославля одержала одну победу. 16 марта в рамках 25-го тура «Ярославич» сыграет с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).