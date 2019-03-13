Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

«Ярославич» требуют признать банкротом

«Ярославич» требуют признать банкротом
Волейбол / Суперлига мужчины

Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Ярославской области с требованием признать банкротом волейбольный клуб «Ярославич», сообщает Yarnews. Суд принял заявление и возбудил производство по делу о несостоятельности (банкротстве) клуба.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 11 апреля. Волейбольный клуб «Ярославич» в 10-дневный срок со дня получения определения должен представить письменный документально обоснованный отзыв на заявление.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России «Ярославич» занимает последнее, 14-е место. В 24 матчах команда из Ярославля одержала одну победу. 16 марта в рамках 25-го тура «Ярославич» сыграет с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Ноздрин: волейболистов «Ярославича» иногда подводит качество приёма
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент