«Финал шести» мужской Лиги наций пройдёт в Чикаго

«Финал шести» мужской волейбольной Лиги наций 2019 года примет Чикаго (США), сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола. Финальный этап соревнований сборных пройдёт с 10 по 14 июля. Сборная США в статусе хозяина автоматически попала в «Финал шести».

Предварительный раунд соревнований у мужчин стартует 31 мая. В финале Лиги наций 2018 года сборная России в трёх партиях победила команду Франции со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:23).

Женские соревнования начнутся 21 мая. «Финал шести» состоится с 3 по 7 июля в Китае. Женская сборная России заняла седьмое место в минувшем розыгрыше Лиги наций.

Российский этап мужской Лиги наций пройдёт в Уфе 7-9 июня, женской — в Екатеринбурге 18-20 июня.