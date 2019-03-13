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Казанский «Зенит» обыграл «Гданьск» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Казанский «Зенит» обыграл «Гданьск» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Волейбол / Лига чемпионов

Казанский «Зенит» на выезде обыграл «Гданьск» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:19, 23:25, 25:23, 23:25, 15:13) в пользу российского клуба.

Ответная игра пройдёт на площадке «Зенита» в Казани 19 марта.

Лига чемпионов. Мужчины. Плей-офф.
Четвертьфинал. Первый матч

«Гданьск» (Польша) — «Зенит» (Казань, Россия) — 2:3 (19:25, 25:23, 23:25, 25:23, 13:15).

Напомним, в других четвертьфинальных матчах московское «Динамо» встречается с итальянским клубом «Любе Чивитанова», а санкт-петербурсгкий «Зенит» — с польской «Скрой».

Финал мужской Лиги чемпионов состоится в Берлине (Германия) 18 мая.

Казанский «Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов.

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