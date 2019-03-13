Московское «Динамо» победило «Вакифбанк» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Московское «Динамо» на своей площадке обыграло турецкий клуб «Вакифбанк» в первом матче 1/4 финала женской волейбольной Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2 (20:25, 25:23, 25:23, 21:25, 15:13) в пользу хозяев.



В составе российской команды самой результативной стала Наталья Гончарова, набравшая 26 очков.

Ответная игра состоится в Стамбуле 20 марта.



Лига чемпионов. Женщины



1/4 финала. Первый матч



«Динамо» (Москва, Россия) — «Вакифбанк» (Турция) — 3:2 (20:25, 25:23, 25:23, 21:25, 15:13)

Финал женской Лиги чемпионов состоится в Берлине (Германия) 18 мая.

Другие пары 1/4 финала:

«Штутгарт» (Германия) — «Новара» (Италия).

«Скандиччи» (Италия) — «Фенербахче» (Турция).

«Конельяно» (Италия) — «Экзачибаши» (Турция).