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Сукомел: особенно хочется отметить, что московское «Динамо» не бросило играть

Сукомел: особенно хочется отметить, что московское «Динамо» не бросило играть
Волейбол / Лига чемпионов

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел прокомментировал победу в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с турецким «Вакифбанком» со счётом 3:2 (20:25, 25:23, 25:23, 21:25, 15:13).

«Девочки показали огромную самоотдачу, желание играть и выигрывать. В первую очередь хотели играть, во вторую уже побеждать. Поздравляю всех с победой! Дома и стены помогают, спасибо нашим болельщикам. Особенно хочется отметить, что девочки не бросили играть. В четвёртой партии появилась интрига, в пятой всё не гладко складывалось. Но хороший эмоциональный настрой (в том числе его добавили игроки, которые вышли на помощь – Столярова, Лазарева) нам сегодня очень помог!» — цитирует Сукомела официальный сайт клуба.

Ответная игра состоится в Стамбуле 20 марта.

Московское «Динамо» победило «Вакифбанк» в первом матче 1/4 финала ЛЧ
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