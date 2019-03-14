Гончарова: «Динамо» надо настраиваться в Стамбуле сыграть ещё лучше

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова прокомментировала победу в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с турецким «Вакифбанком» со счётом 3:2 (20:25, 25:23, 25:23, 21:25, 15:13).

«Мы долго готовились к этой игре и очень хотели победить. Старались! Было много ошибок, но мы выполнили задачу и хорошо сыграли на блоке, не дали разыграться их основной нападающей. Была очень хорошая командная игра!

Мысли у меня были — не допускать ошибок, забивать все удобные мячи. Игроки «Вакифбанка» — лучшие, они сильнейшие, они титулованные… Всё это звучало перед игрой. Но мы доказали, что можем играть против них. Игра была равная.

Мы однозначно были хорошо готовы тактически. Но к третьей партии их тренер стал принимать меры и менять установки, что отразилось на четвёртой партии. Мы подстроились опять – и смогли выиграть.

Насколько сложно тактически будет готовиться к следующей игре? Это уже будет смотреть Александр Владимирович. Полностью ему в этом доверяем! Сейчас у нас выездная игра, а потом уже будем смотреть видео и опять готовиться! Я считаю, что на выезде мы должны настраиваться играть ещё лучше, поскольку в Турции у нас не возникало особых проблем. С тем же «Фенербахче» сыграли удачно. Отдельное спасибо хочу сказать нашим болельщикам, которые нас поддерживали в Москве", — цитирует Гончарову официальный сайт клуба.

«Динамо» прервало 28-матчевую победную серию «Вакифбанка» в Лиге чемпионов. Ответная игра пройдёт в Стамбуле 20 марта.

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