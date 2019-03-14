Игрок «Гданьска»: матч с «Зенитом» стал лучшим в Лиге чемпионов для нас

Волейболист польского «Гданьска» Рубен Шотт прокомментировал поражение в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с казанским «Зенитом» со счётом 2:3 (19:25, 25:23, 23:25, 25:23, 13:15).

«Мы могли победить сегодня, борьба была равной до конца матча. Я невероятно рад, потому что мы провели прекрасный матч. Думаю, это была наша лучшая игра в нынешнем розыгрыше Лиге чемпионов. Надеюсь, мы продолжим играть так и достигнем хорошего результата в Казани», — приводит слова Шотта официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Ответная игра состоится в столице Татарстана 19 марта. Казанский «Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов состоится в Берлине (Германия) 18 мая.