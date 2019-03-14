Грозер: Камехо не сыграет со «Скрой», это большая проблема для нас

Диагональный санкт-петербургского «Зенита» Георг Грозер поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с польской «Скрой». Встреча состоится в Белхатуве сегодня, 14 марта.

«Этот матч точно будет непростым. „Скра“ всегда была хорошей командой вне зависимости от положения в чемпионате Польши. Наши соперники здорово играют на своей площадке, так что нам будет нелегко. Мы не боимся „Скру“, но уважаем. Нам нужно будет сосредоточиться на своей игре. Мы также допускаем ошибки. Я повторю: игра будет сложной.

Камехо не сыграет, и это большая проблема для нас, потому что он — один из ключевых игроков команды. Нам не хватает Ореоля, но его может заменить великолепный Лукаш Дивиш. В этой игре мы будем выкладываться по полной.

Приятно вернуться в Польшу. Уже в аэропорту я почувствовал уникальную атмосферу. Мне очень нравится эта страна», — цитирует Грозера официальный сайт ЕКВ.

Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге 20 марта.