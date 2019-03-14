Пары Красильников/Стояновский и Лямин/Величко вышли в 1/8 финала этапа в Дохе

В Дохе (Катар) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли напрямую в 1/8 финала, выиграв оба матча в группе E. Их соотечественники Никита Лямин и Игорь Величко, выступавшие в этом же квартете, стали третьими и также вышли в плей-офф.

В стартовом раунде плей-офф Лямин и Величко в двух партиях обыграли эстонцев Кусти Нёвлака и Марта Тиисаара со счётом 2:0 (21:17, 21:15). За выход в четвертьфинал Никита и Игорь поспорят с бразильцами Педро Сольбергом и Витором Фелипе.

Красильников и Стояновский встретятся с представителями Катара Шерифом Юнуссом и Ахмедом Тиджаном. Матчи 1/8 финала также состоятся сегодня, 14 марта.